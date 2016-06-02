В Пакистане девушку сожгли заживо из-за отказа выйти замуж
02:18, 02 июня 2016Мир
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В Пакистане умерла девушка после того, как ее пытали и сожгли, поскольку она отказалась от предложения выйти замуж.
REUTERS
Об этом сообщают ее родственники и полиция, пишет Радио Свобода.
На 19-летнюю Марию Садагат 31 мая напала группа людей в селе на окраине Исламабада.
«Ее сильно пытали и сожгли заживо, – сообщил дядя девушки Абдул Басит. – Мы ее отвезли в госпиталь в Исламабаде, но от полученных ран она умерла».
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По словам Басита, на его племянницу напал директор частной школы, где она раньше работала, вместе с его сообщниками, после того, как она отказалась выйти замуж за его сына.
По сообщениям полиции, одного из нападавших задержали.
Отмечается, что в Пакистане решение женщин о любви или замужестве часто делает их мишенями для нападения.
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