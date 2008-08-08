Лидер цхинвальских сепаратистов Эдуард Кокойты покинул Южную Осетию. Регион покинули и члены его окружения.

Как сообщает источник из Цхинвали агентству GHN, до начала военных действий Кокойты находился в штабе в Джавском районе, ближе к Рокскому тоннелю. Как сообщают источники, Кокойты в данный момент нет и там.

Распространяется информация, что Кокойты уже прибыл в Северную Осетию, откуда он направится в Москву, сообщаетГрузия-Онлайн.

Вчера Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Россию отозвать своих граждан, имеющих высокие должности в непризнанной республике Южная Осетия. В непризнанной республике российские паспорта имеют больше 90 процентов жителей. Эдуард Кокойты также является гражданином России и, по его собственным словам, гордится этим.