Кокойты покинул Южную Осетию

10:10, 08 августа 2008
Мир
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Лидер сепаратистов направится в Москву

Лидер цхинвальских сепаратистов Эдуард Кокойты покинул Южную Осетию. Регион покинули и члены его окружения.

Эдуард Кокойты, 8 августа
Как сообщает источник из Цхинвали агентству GHN, до начала военных действий Кокойты находился в штабе в Джавском районе, ближе к Рокскому тоннелю. Как сообщают источники, Кокойты в данный момент нет и там.

Распространяется информация, что Кокойты уже прибыл в Северную Осетию, откуда он направится в Москву, сообщаетГрузия-Онлайн.

Вчера Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Россию отозвать своих граждан, имеющих высокие должности в непризнанной республике Южная Осетия.  В непризнанной республике российские паспорта имеют больше 90 процентов жителей. Эдуард Кокойты также является гражданином России и, по его собственным словам, гордится этим.

 

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