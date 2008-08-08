Кокойты покинул Южную Осетию
10:10, 08 августа 2008Мир
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Лидер сепаратистов направится в Москву
Лидер цхинвальских сепаратистов Эдуард Кокойты покинул Южную Осетию. Регион покинули и члены его окружения.
|Эдуард Кокойты, 8 августа
Распространяется информация, что Кокойты уже прибыл в Северную Осетию, откуда он направится в Москву, сообщаетГрузия-Онлайн.
Вчера Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Россию отозвать своих граждан, имеющих высокие должности в непризнанной республике Южная Осетия. В непризнанной республике российские паспорта имеют больше 90 процентов жителей. Эдуард Кокойты также является гражданином России и, по его собственным словам, гордится этим.
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