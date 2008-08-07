Саакашвили просит Россию отозвать россиян из руководства Южной Осетией

Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Россию отозвать своих граждан, которые занимают высокие посты в непризнанной республике Южной Осетии, сообщает РИА Новости. "Призываю их уйти из Южной Осетии и дать нам возможность демилитаризации зоны конфликта и прекращения конфронтации", - сказал он.

В непризнанной республике российские паспорта имеют более 90 процентов жителей. Сам президент Южной Осетии Эдуард Кокойты является гражданином России и, по его собственным словам, гордится этим.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 августа в Южной Осетии в очередной раз обострилась обстановка, напоминает Лента.ру. Были обстреляны грузинские и осетинские населенные пункты, в том числе и Цхинвали. Обе стороны заявили, что их противники первыми открыли огонью. По версии Южной Осетии, грузинские подразделения попытались занять стратегические высоты в окрестностях Цхинвали. В Тбилиси утверждают, что сепаратисты стали обстреливать грузинские полицейские посты.

В Цхинвали также заявили, что к зоне конфликта стягиваются грузинские воинские подразделения и бронетехника. Грузинские власти, со своей стороны, утверждают, что не собираются начинать войну, и обвиняют югоосетинскую сторону в намеренном обострении ситуации.