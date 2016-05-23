Предварительные результаты президентских выборов в Австрии не выявили однозначного победителя

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как проинформировало Министерство внутренних дел Австрии, которое отвечает за выборы, после подсчета голосов, отданных на участках, но без учета тех, кто голосовал по почте, крайний правый кандидат Норберт Хофер набирает 51,9 процента, рассудительный Александр Ван дер Беллен – 48,1 процента.

Но в этом году проголосовали, отправив бюллетень по почте, 14 процентов избирателей. Результаты подсчета их голосов будут только в понедельник.

По прогнозам социологов, которые, исходя из тенденций во время подсчета голосов, пытались спрогнозировать окончательный результат с учетом голосов почте, оба кандидата получат ровно по 50 процентов, но Ван дер Беллен может несколько опередить Хофера - менее чем на три тысячи голосов из всего 6 миллионов 400 тысяч избирателей Австрии.

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Как сообщал УНАИН, за пост президента во втором туре выборов соревнуется 45-летний кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Норберт Хофер, который с отрывом более 15% одержал победу в первом туре голосования. Конкуренцию ему составляет 72-летний бывший лидер "Зеленых" Александер Ван дер Беллен.

Отмечается, что нынешние выборы являются историческими для Австрии - впервые с 1945 года пост президента достанется не представителю социал-демократов или консерваторов, которые формируют две крупнейшие партии Австрии.

Кроме того, в случае победы Гофера, Австрия станет первой западноевропейской страной, президентом которой является правый популист.

Стоит напомнить, что Хофер принадлежит к партии, которая известна самой большой симпатией к России среди всех политсил Австрии.