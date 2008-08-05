Неожиданное развитие получила история телемоста с Путиным

08:12, 05 августа 2008
Мир
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А программиста, меж тем, ищут

Неожиданное развитие получила история телемоста с Владимиром Путиным, за срыв которого разыскивается программист из Дубны. Как заявляют в российском правительстве, якобы сорванный телемост с участием премьера даже не планировался.

"Никакого телемоста с участием Владимира Путина 27 мая не было и не планировалось, а, значит, и срывать было нечего" – такими словами прокомментировал на страницах Коммерсанта инцидент с якобы сорванным телемостом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Однако, вопреки реальности, подмосковные милиционеры и сотрудники ФСБ по-прежнему разыскивают 32 летнего программиста Петра Акимова, которого представляют, едва не диверсантом. По мнению правоохранительных органов, Акимов взломал локальную сеть одного из подмосковных провайдеров, из-за чего премьер Путин и министр экономического развития Набиуллина не смогли провести телемост с регионами по вопросам особых экономических зон. Между тем, выяснилось, что в день незапланированного телемоста Путин находился в Елабуге, где спускал с конвейера первого серийного автомобиля "Фиат Дукато". По данным Коммерасанта, телемост вполне мог предполагаться, но отменить его решили вовсе не из-за технических сбоев.

Между тем поиски программиста Петра Акимова продолжаются. Если вину сотрудника одного из подмосковных провайдеров докажут, ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Эхо Москвы

 

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