Неожиданное развитие получила история телемоста с Путиным

Неожиданное развитие получила история телемоста с Владимиром Путиным, за срыв которого разыскивается программист из Дубны. Как заявляют в российском правительстве, якобы сорванный телемост с участием премьера даже не планировался.

"Никакого телемоста с участием Владимира Путина 27 мая не было и не планировалось, а, значит, и срывать было нечего" – такими словами прокомментировал на страницах Коммерсанта инцидент с якобы сорванным телемостом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Однако, вопреки реальности, подмосковные милиционеры и сотрудники ФСБ по-прежнему разыскивают 32 летнего программиста Петра Акимова, которого представляют, едва не диверсантом. По мнению правоохранительных органов, Акимов взломал локальную сеть одного из подмосковных провайдеров, из-за чего премьер Путин и министр экономического развития Набиуллина не смогли провести телемост с регионами по вопросам особых экономических зон. Между тем, выяснилось, что в день незапланированного телемоста Путин находился в Елабуге, где спускал с конвейера первого серийного автомобиля "Фиат Дукато". По данным Коммерасанта, телемост вполне мог предполагаться, но отменить его решили вовсе не из-за технических сбоев.

Между тем поиски программиста Петра Акимова продолжаются. Если вину сотрудника одного из подмосковных провайдеров докажут, ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Эхо Москвы