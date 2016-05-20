США и ЕС призвали иностранные банки и компании вести бизнес с Ираном

"Мы не будем стоять на пути у международных фирм или финансовых институтов, сотрудничающих с Ираном, если они соблюдают действующие законы", - отмечается в заявлении.

По условиям ядерного соглашения с Ираном, достигнутого летом прошлого года и вступившего в силу в феврале, с Тегерана снимаются санкции, наложенные ранее США и странами ЕС. Однако затем Вашингтон ввел новые санкции, направленные против ракетной программы Ирана и его участия в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, сообщает Русская служба ВВС.

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Согласно заявлению США и стран ЕС, Иран представляет большой интерес для европейских и других международных банков и компаний, и совместный всеобъемлющий план действий предусматривает восстановление их связей с Тегераном.

В документе также отмечается, что США и Евросоюз изучают новые сферы сотрудничества с Ираном, в том числе использование экспортных кредитов для облегчения торговли и инвестиций в иранскую экономику.