В Госдуме отреагировали на заявление британского генерала о вероятности ядерной войны с РФ

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Бывший замглавкома НАТО допустил возможность ядерной войны с Россией в течение ближайшего года. Похоже, на эту работу берут одних безумцев», - написал Пушков.

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