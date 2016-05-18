В Госдуме отреагировали на заявление британского генерала о вероятности ядерной войны с РФ
18:41, 18 мая 2016Мир
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Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал безумцем британского генерала сэра Ричарда Ширреффа, предупредившего об опасности ядерной войны с Россией в течение года.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Бывший замглавкома НАТО допустил возможность ядерной войны с Россией в течение ближайшего года. Похоже, на эту работу берут одних безумцев», - написал Пушков.
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Как сообщал УНИАН, ранее британский генерал Александр Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, предупредил о возможной ядерной войне с Россией, которая может разразиться в течение ближайшего года.
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