Британский генерал допустил возможность ядерной войны с Россией

14:37, 18 мая 2016
Мир
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Сэр Александр Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, предупредил о возможной ядерной войне с Россией, которая может разразиться в течение ближайшего года. 

ядерное оружие РФ / topwar.ru

По мнению британского генерала, Москва вынашивает агрессивные замыслы в отношении прибалтийских стран, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Для того, чтобы предотвратить российское вторжение, которое неминуемо приведет к эскалации конфликта и обмену ядерными ударами, НАТО необходимо срочно увеличить свою группировку в Латвии, Литве и Эстонии.

Ширрефф предположил, что в качестве предлога для вмешательства Москва может использовать ущемление прав русскоязычного меньшинства в странах Балтии.

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Ширрефф был известен как один из наиболее последовательных "ястребов" среди руководства Североатлантического блока. В 2014 году он ушел с поста замглавы ОВС НАТО в Европе и занялся написанием литературных работ — в частности, его новая книга "Война с Россией: 2017" посвящена гипотетическому конфликту Брюсселя и Москвы.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд российских экспертов уже призвал власти страны заняться разработкой новых видов ядерного оружия, которое призвано "сделать дальнейшее развитие противоракетной обороны США нецелесообразным".

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