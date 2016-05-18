"Вас в списках нет, здание не резиновое": в Екатеринбурге чиновник не пустил ветеранов на концерт к 9 мая (видео)

Как говорится в видео, нескольким ветеранам не досталось пригласительных. Сотрудник администрации губернатора их не пустил в здание, так как их не было в списках приглашенных, которые распространялись через советы ветеранов, передает Радио Свобода.

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"Кто вам сказал сюда прийти?", - обращается чиновник к ветеранам.

"Там же стульев ограниченное количество. Вот сколько стульев стоит, столько и будем принимать людей. Сейчас когда все зайдут по спискам... (...) Понимаете, не резиновое здание", - обратился сотрудник администрации к ветеранам.