Президент Мексики предлагает разрешить в стране гей-браки - BBC
03:07, 18 мая 2016Мир
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Президент Мексики Энрике Пена Ньето высказал предложение изменить законодательство, чтобы разрешить в стране однополые браки.
REUTERS
В прошлом году Верховный суд страны назвал запрет на такие союзы неконституционным, передает BBC Украина.
Господин Ньето заявил, что подписал инициативы, которые будут иметь целью закрепить однополые браки в Конституции и федеральном гражданском кодексе.
Сейчас геи и лесбиянки могут вступать в брак лишь в столице, Мехико, и нескольких из 31 штата страны.
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Однополые браки разрешены в трех других странах Латинской Америки - Аргентине, Уругвае и Бразилии.
17 мая - это Международный день борьбы с гомофобией.
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