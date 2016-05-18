Президент Мексики предлагает разрешить в стране гей-браки - BBC

В прошлом году Верховный суд страны назвал запрет на такие союзы неконституционным, передает BBC Украина.

Господин Ньето заявил, что подписал инициативы, которые будут иметь целью закрепить однополые браки в Конституции и федеральном гражданском кодексе.

Сейчас геи и лесбиянки могут вступать в брак лишь в столице, Мехико, и нескольких из 31 штата страны.

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Однополые браки разрешены в трех других странах Латинской Америки - Аргентине, Уругвае и Бразилии.

17 мая - это Международный день борьбы с гомофобией.