Во Франции проходят протесты из-за изменения трудовых законов - BBC

01:43, 18 мая 2016
Мир
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Французская полиция применила слезоточивый газ и вступила в противостояние с демонстрантами, которые протестовали против планов властей изменить французские законы о труде.

REUTERS

Как сообщает BBC Украина, 75 человек были арестованы.

В рамках протестов водители грузовиков блокируют дороги до складов с продовольствием и горючим.

Водители поездов в стране объявили забастовку. Как ожидается, она продлится до утра пятницы.

REUTERS

Самые серьезные столкновения демонстрантов и полиции были в Нанте. По данным Reuters, полиции пришлось эвакуировать местный магазин сети Fnac, на который напали участники протеста.

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Президент Франсуа Олланд заявил, что не откажется от реформ, настаивая, что они создают рабочие места.

REUTERS

Однако, профсоюзы заявляют, что эти изменения угрожают правам и благополучию работников.

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