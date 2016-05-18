Во Франции проходят протесты из-за изменения трудовых законов - BBC

Как сообщает BBC Украина, 75 человек были арестованы.

В рамках протестов водители грузовиков блокируют дороги до складов с продовольствием и горючим.

Водители поездов в стране объявили забастовку. Как ожидается, она продлится до утра пятницы.

Самые серьезные столкновения демонстрантов и полиции были в Нанте. По данным Reuters, полиции пришлось эвакуировать местный магазин сети Fnac, на который напали участники протеста.

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Президент Франсуа Олланд заявил, что не откажется от реформ, настаивая, что они создают рабочие места.

Однако, профсоюзы заявляют, что эти изменения угрожают правам и благополучию работников.