Войска Южной Осетии приведены в повышенную готовность

Войска Южной Осетии в связи с ночными перестрелками в зоне конфликта приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявил в субботу министр внутренних дел непризнанной республики Михаил Миндзаев.

Он сообщил, что всеобщей мобилизации населения пока не объявлено, однако отметил, что "если подобные обстрелы повторятся, то не только мобилизация, но и другие сопутствующие вопросы будут решаться немедленно". Ранее президент Южной Осетии Эдуард Кокойты также заявлял о готовности как провести всеобщую мобилизацию, так и объявить набор добровольцев по всему Северному Кавказу.

По данным объединенного штаба смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ), вечером в пятницу грузинская сторона "открыла огонь на поражение с применением снайперских групп по постам МВД Южной Осетии", а также по населению Цхинвали, который был позднее обстрелян из гранатометов, минометов и вооружения БМП.

Грузинская сторона утверждает, что огонь был открыт в ответ на действия югоосетинской стороны, обстрелявшей блокпосты МВД Грузии. В течение ночи и утром на окраинах города и в окрестных селах произошло еще несколько перестрелок. По последним данным, в результате ночных боев убито шесть и ранено 15 граждан Южной Осетии, Грузия заявляет о семи раненых со своей стороны - одном полицейском и шести гражданских. Сообщается о многочисленных разрушениях жилых зданий. В Цхинвали утверждают, что уничтожили грузинский БМП и полицейский участок, а грузинская сторона "понесла тяжелые потери".

Администрация некоторых югоосетинских сел, подвергшихся обстрелу, начала эвакуацию мирного населения в Северную Осетию. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров пообещал помощь Южной Осетии, подчеркнув, что речь идет исключительно о гуманитарной помощи. Однако он опроверг сообщения о приеме беженцев из Южной Осетии.

Лента.ру