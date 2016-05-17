На границе Камбоджи задержали россиянина с двумя паспортами и военным билетом

Об этом заявили местные власти, передает РБК со ссылкой на The Cambodia Daily.

У 37-летнего Дениса Колесникова не было визы или штампа, который ставится в паспорте при въезде в страну. Замначальника миграционной полиции Лонг Сокун провинции Оддармеантьей, где задержали россиянина, рассказал, что Колесников в ходе допроса несколько раз менял свои показания о том, каким образом он оказался в Камбодже.

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При себе у Колесникова были обнаружены два паспорта, военный билет, гамак и немного еды. Срок одного из паспортов истек еще в 2014 году. Согласно данным действительного паспорта, россиянин "совсем недавно" получил визу для въезда в Таиланд, у него также есть визы для въезда в Лаос и Мьянму.

"Он рассказал властям, что не является ни террористом, ни членом группировки "Исламское государство". Он только хочет вернуться домой, но у него нет для этого денег", - сказал Сокун.

Власти добавили, что россиянин будет депортирован из страны.