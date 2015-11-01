Из Евросоюза с сентября депортировали почти 600 мигрантов

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные Еврокомиссии.

Начиная с сентября 2015 года, депортировали 569 мигрантов, которым было отказано в статусе беженца.

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Для этого страны ЕС организовали не менее 13 спецрейсов в страны Балканского полуострова, а также Африки и Азии. Сообщается, что полеты осуществлялись в Албанию, Армению, Грузию, Косово, Египет, Тунис, Нигерию и Пакистан.

В процессе принимало участие европейское пограничное агентство Frontex, созданное специально для решения вопросов о депортации мигрантов.

Отметим, 26 октября лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе договорились о создании дополнительно 100 тыс. мест в центрах по приему беженцев. Средства для этого обещают предоставить Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Совета Европы.