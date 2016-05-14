"Исламское государство" захватило госпиталь в Сирии – СМИ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на больницу в Дей Эз-Зоре и захватили территорию на окраине осажденного города, который находится неподалеку от границы с Ираком. Об этом со ссылкой на близкое к террористам "новостное агентство" Amaq пишет Reuters.

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Боевики заявляют, что штурмовали подконтрольный правительственным силам госпиталь, взяли под контроль КПП, пожарное депо и университет.

Кроме того, сообщается, что террористы захватили территорию, на которой находятся нефтяные месторождения Аль-Тайям, находящиеся в непосредстенной близости к военному аэродрому на южной окраине города.

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Как известно, боевики ИГИЛ контролируют большую часть провинции Дей Эз-Зор, а смарта прошлого года держат в осаде одноименный город, который сейчас контролирует Асад.

Провинция Дей Эз-Зор связывает "столицу" боевиков Ракку с подконтрольными ИГ территориями Ирака.