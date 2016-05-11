Волна кровавых терактов в Ираке: в Багдаде прогремели еще два взрыва, десятки жертв

После утреннего теракта, который унес жизни 64 человек, в двух районах Багдада прогремели еще два взрыва, их жертвами стали 22 человека. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Reuters.

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По информации издания, одна машина взорвалась возле входа в район Кадимиа на северо-востоке Багдада, где проживают в основном мусульмане-шииты. Погибли 15 человек, еще 33 получили ранения.

Другая бомба взорвалась в машине на коммерческой магистрали в преимущественно суннитском районе Багдада. Здесь погибли 7 и ранены 20 человек. Источники прогнозируют, что число жертв взрывов возрастет.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщалось, сегодня в иракской столице Багдаде из-за взрыва бомбы в автомобиле на рынке погибли 64 человека, 87 ранены. О причастности к утреннему теракту на рынке в Садр-Сити заявила террористическая группировка ИГИЛ.