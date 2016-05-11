Очередной кровавый теракт в Багдаде: СМИ сообщают о 64 жертвах (фото)

Об этом по информации источников в министерстве внутренних дел страны сообщает Xinhua

"В отчете полиции говорится о 64 убитых и 87 раненых из-за заложенной в машине бомбы, которая взорвалась на рынке в Садр-Сити (район Багдада, населенной в основном шиитами, - ред.)", - сообщил изданию источник на условиях анонимности.

Мощный взрыв произошел утром и повредил множество автомобилей и зданий, расположенных вблизости.

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По информации Reuters, большинство из жертв - женщины, а многие раненые находятся в критическом состоянии.

Как сообщает издание, которое ссылается на иракскую полицию и медиков, в результате взрыва, организованном ИГ, погибло не менее 50 человек и 60 были ранены.

Как сообщал УНИАН, в результате теракта 30 апреля в Багдаде погибли не менее 21 человека, ранения получили еще 42 человека.