Очередной кровавый теракт в Багдаде: СМИ сообщают о 64 жертвах (фото)
В иракской столице Багдаде из-за взрыва бомбы в автомобиле на рынке погибли 64 человека, 87 ранены.
"В отчете полиции говорится о 64 убитых и 87 раненых из-за заложенной в машине бомбы, которая взорвалась на рынке в Садр-Сити (район Багдада, населенной в основном шиитами, - ред.)", - сообщил изданию источник на условиях анонимности.
Мощный взрыв произошел утром и повредил множество автомобилей и зданий, расположенных вблизости.
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По информации Reuters, большинство из жертв - женщины, а многие раненые находятся в критическом состоянии.
Как сообщает издание, которое ссылается на иракскую полицию и медиков, в результате взрыва, организованном ИГ, погибло не менее 50 человек и 60 были ранены.
Как сообщал УНИАН, в результате теракта 30 апреля в Багдаде погибли не менее 21 человека, ранения получили еще 42 человека.