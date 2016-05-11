В Грузии начались военные учения с участием США и Великобритании (фоторепортаж)

На церемонии открытия учений присутствовали первый лица Грузии - президент Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили и министр обороны Тина Хидашели.

Как сообщает Радио Свобода, особый интерес вызывает то, что впервые для участия в учениях в Грузию доставлены больше десяти основных боевых танков сухопутных войск США M1A2 "Абрамс" (Abrams), а также БМП M2 "Брэдли" (Bradley).

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Официальная цель учений – подготовка грузинского контингента "сил быстрого реагирования НАТО". Запланированы боевые стрельбы и десантирование с военно-транспортных самолетов.

Учения Noble Partner 2016 продлятся до 26 мая – Дня независимости Грузии и завершатся совместным военным парадом.

В свою очередь МИД России накануне старта осудил военные учения, назвав их "освоением территории Грузии" и "поощрением реваншистских планов Тбилиси". Отвечая на претензии Москвы, грузинское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Грузия - "независимое государство, обладающее правом самостоятельно решать, какие учения ей проводить".

Как сообщал УНИАН, НАТО и Грузия запланировали совместные учения летом этого года.