В Грузии начались военные учения с участием США и Великобритании (фоторепортаж)

17:21, 11 мая 2016
Мир
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В пригороде Тбилиси на бывшей российской военной базе "Вазиани" 11 мая открылись военные учения Noble Partner 2016 ("Достойный партнер 2016") с участием 650 американских, 500 грузинских и 150 британских военнослужащих. 

REUTERS

На церемонии открытия учений присутствовали первый лица Грузии - президент Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили и министр обороны Тина Хидашели.

Как сообщает Радио Свобода, особый интерес вызывает то, что впервые для участия в учениях в Грузию доставлены больше десяти основных боевых танков сухопутных войск США M1A2 "Абрамс" (Abrams), а также БМП M2 "Брэдли" (Bradley).

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Официальная цель учений – подготовка грузинского контингента "сил быстрого реагирования НАТО". Запланированы боевые стрельбы и десантирование с военно-транспортных самолетов.

Учения Noble Partner 2016 продлятся до 26 мая – Дня независимости Грузии и завершатся совместным военным парадом.

Грузинские и американские военные перед церемонией старта учений
Грузинские и американские военные перед церемонией старта учений /  © REUTERS
Американские военные перед началом учений
Американские военные перед началом учений /  © REUTERS
Грузинские военные перед началом учений
Грузинские военные перед началом учений /  © REUTERS
Военные армии США на церемонии открытия учений
Военные армии США на церемонии открытия учений /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Американские военные на своей бронетехники во время старта учений
Американские военные на своей бронетехники во время старта учений /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Грузинские военные на церемонии открытия учений
Грузинские военные на церемонии открытия учений /  © REUTERS
Грузинские военные на церемонии открытия учений
Грузинские военные на церемонии открытия учений /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили /  © REUTERS
Министр обороны Тина Хидашели, премьер Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили
Министр обороны Тина Хидашели, премьер Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили /  © REUTERS
Министр обороны Грузии Тина Хидашели
Министр обороны Грузии Тина Хидашели /  © REUTERS
Показательные прыжки парашютистов на церемонии открытия военных учений
Показательные прыжки парашютистов на церемонии открытия военных учений /  © REUTERS
© REUTERS

В свою очередь МИД России накануне старта осудил военные учения, назвав их "освоением территории Грузии" и "поощрением реваншистских планов Тбилиси". Отвечая на претензии Москвы, грузинское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Грузия - "независимое государство, обладающее правом самостоятельно решать, какие учения ей проводить".

Как сообщал УНИАН, НАТО и Грузия запланировали совместные учения летом этого года.

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