НАТО и Грузия проведут совместные учения летом 2015 года - СМИ

Об этом заявил спецпредставитель генсека альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в онлайн-интервью, организованном НПО "Атлантический совет Грузии" в понедельник, 30 марта. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

"Темп (имплементации существенного пакета Грузия-НАТО) очень хороший. Наши специалисты помогают Грузии в создании совместного тренировочного центра. Мы определили членов основной группы, которые скоро прибудут в страну, и у нас будут совместные учения в Грузии этим летом", - заявил Аппатурай.

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Во время саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, способствующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.

Как заявил ранее заместитель министра обороны Грузии Леван Гирсиашвили, Тренировочный центр НАТО откроется в Грузии, предположительно, к осени текущего года. Место расположения тренировочного центра пока не выбрано.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира" (PfP - Parntnership for Peace). После "революции роз" с 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО при условии соответствия стандартам альянса.

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО планирует создать в Грузии военные тренировочные центры.