В Бангладеш казнили лидера исламистов - BBC

Политик повешен в Центральной тюрьме в столице Бангладеш, городе Дакка. Там, а также в других крупных городах усилены меры безопасности, чтобы предотвратить выступления сторонников Низами, сообщает BBC Украина.

Суд приговорил 73-летнего политика к смертной казни в прошлом году. Низами признали виновным в преступлениях, которые, по мнению следствия и суда, были совершены в 1971 году во время войны за независимость Бангладеш от Пакистана.

Низами обвиняли в геноциде, убийствах, пытках и изнасилованиях. По версии обвинения, он передавал Пакистану имена активистов из Бангладеш, которые боролись за независимость. Также его обвиняют в организации их убийств.

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Низами пытался несколько раз подать апелляцию на этот приговор, но получал отказ. В начале мая приговор оставил в силе Верховный суд страны. После того помиловать Низами мог только президент страны, однако осужденный решил не обращаться к нему.

В начале 2000-х годов Низами входил в состав правительства, возглавляемого Национальной партией Бангладеш. Он является одним из высших должностных лиц, осужденных военным трибуналом.