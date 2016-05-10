ИГ выпустило детское приложение для смартфонов

Джихадисты сообщили о выходе приложения в своих социальных сетях, а также активно публикуют ссылку для его скачивания. По их словам, программа позволяет детям учить арабский алфавит, передает Русская служба Би-Би-Си.

Судя по скриншотам, размещенным в сети, каждая буква сопровождается соответствующей иллюстрацией. Пользователи также сообщают, что в приложении можно послушать соответствующие тематике песни.

При этом если ребенок нажмет на одну из букв, то услышит арабское слово, обозначающее винтовку. На другой букве нарисован танк.

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Ранее ИГ уже выпускало приложение для телефонов на базе Android. С его помощью сторонники группировки могли следить за последними новостями джихадистов.

В целом боевики ИГ активно используют различные современные каналы связи, в том числе социальные сети и мессенджеры.