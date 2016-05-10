В сети появилось видео самоподрыва смертника в Грозном

Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения опубликована на платформе YouTube 9 мая, передает РБК-Украина.

На видео видно, как мужчина, проходя рядом с солдатом, приводит взрывное устройство в действие.

Указано, что другой боевик был ликвидирован при попытке отобрать оружие у полицейских.

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Как сообщалось, в Чеченской республике России в результате взрыва на КПП в Грозном один полицейский погиб, четверо получили ранения.