В сети появилось видео самоподрыва смертника в Грозном
00:52, 10 мая 2016Мир
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В сети появилось видео самоподрыва одного из вооруженных боевиков на КПП в столице Чечни городе Грозном.
Мужчина приводит взрывное устройство в действие / скриншот видео
Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения опубликована на платформе YouTube 9 мая, передает РБК-Украина.
На видео видно, как мужчина, проходя рядом с солдатом, приводит взрывное устройство в действие.
Указано, что другой боевик был ликвидирован при попытке отобрать оружие у полицейских.
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Как сообщалось, в Чеченской республике России в результате взрыва на КПП в Грозном один полицейский погиб, четверо получили ранения.
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