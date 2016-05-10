Эрдоган подал в суд на главу немецкого медиаконцерна из-за сатирического стиха

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил медиа-юрист Эрдогана Ральф Гекер, передает Deutsche Welle.

Депфнер выступил в поддержку немецкого комика Яна Бемерманна, который прочитал об Эрдогане грубый и оскорбительный стих. В частности Депфнер сказал, что смеялся над шутками про Эрдогана.

Турецкий президент попросил суд наложить определенные ограничения на высказывания относительно Депфнера. Впрочем, даже если эта просьба не будет удовлетворена, Эрдоган будет подавать свой иск в суд высшей инстанции, заявил Гекер.

Юрист также напомнил, что немецкий суд ранее предварительно удовлетворил требование Эрдогана относительно немецкого режиссера Уве Болла. В частности Болл отныне не имеет права говорить некоторые нецензурные слова из стихотворения Бемерманна в адрес турецкого президента.

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Как сообщалось, Ян Бемерманн в ефире Второго немецкого телеканала (ZDF) красноречиво высмеял турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. С помощью сатирического видео Бемерманн хотел разоблачить подавление свободы слова и обращения с сатирой в Турции. После этого видео было удалено с сайта телеканала за якобы "несоответствие требованиям сатирических программ". Сам Бемерманн заявил, что намеренно записал такой стих, чтобы продемонстрировать грани сатиры. Таким образом ведущий отреагировал на скандал вокруг сатирической песни про Эрдогана, который ранее был распространен в передаче Extra 3, на немецком телеканале NDR.