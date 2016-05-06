В бельгийском Брюгге появится пивной трубопровод

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает РБК.

Труба протяженностью 2 мили (3,22 км) проложена от пивоварни De Halve Maan в центре города до завода по бутилированию. Она способна транспортировать 1,5 тыс. галлонов (6819,14 литра) пива в час. Скорость перемещения напитка при этом — около 19 км в час.

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Нынешний владелец De Halve Maan Ксавьер Ваннесте рассказал изданию, что однажды проснулся, выглянул в окно и увидел рабочих, которые занимались прокладкой кабеля. Тогда к нему и пришла идея пивопровода. «Все это началось как шутка. Никто не верил, что это будет работать», — отметил он.

На реализацию проекта понадобилось четыре года. По данным WSJ, до окончания прокладки трубы осталось несколько недель.

Вся затея стоила €4 млн, причем Ваннесте удалось придумать идею, которая позволила частично привлечь деньги на этот проект: он предложил за плату пожизненно обеспечивать клиентов пивом.

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Пивовар разработал три опции — «золотую», «серебряную» и «бронзовую». Первая, к примеру, стоила €7,5 тыс. и предполагает, что клиент будет обеспечен ежедневной 11-унцевой (0,33 литра) бутылкой пива, розничная цена которой — €1,7, а также 18 «персонализированных стаканов».

Вместе с тем, как пишет WSJ, пивопровод — не новая идея. В частности, в датском городе Рандерс имеется труба под улицей, которая транспортирует пиво в бары. Бывают пивопроводы, которые проводят к некоторым тентам, и на ежегодном Октоберфесте. В городе Кливленд (штат Огайо) также есть труба для пива — она перегоняет напиток из пивоварни в бар, который находится на той же улице.