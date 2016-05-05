В США запретили электронные сигареты людям младше 18 лет

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, производители электронных сигарет будут обязаны предоставлять свою продукцию для проверки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Новые правила коснутся также сигар и табака для трубок и для кальянов.

По данным исследования, проведенного минздравом США, потребление электронных сигарет среди студентов выросло с 1,5% в 2011 году до 16% в 2015 году, также выявлен рост потребления кальянного табака.

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Новые правила обязывают продавцов подтверждать возраст покупателей табака и запрещают продажу табачной продукции в автоматах.

Электронные сигареты не содержат смол и химических веществ, содержащихся в сигаретном табаке, и часто используются теми, кто хочет бросит курить. При этом в них содержится никотин, который вызывает привыкание.

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По словам министра здравоохранения и социальных служб США Сильвии Бёруэлл, введение новых норм стало "важным шагом на пути к некурящему поколению".