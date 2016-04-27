Путин рассказал о "разгильдяйстве", из-за которого отменили первый пуск с космодрома "Восточный"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседание госкомиссии по запуску космического корабля "Союз-2.1а".

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"При освоении новой техники, а мы знаем и видим, что эта техника осваивается, возможны сбои – это естественно, это само собой разумеется. И в этих случаях нужно поддержать людей, которые сталкиваются с проблемами. Например, новая техника появляется, новые агрегаты, новые компоненты, нужны математические новые расчёты – я знаю: мне регулярно докладывают о том, что происходит", - сказал Путин.

По его словам, людей, которые стремятся к результату, но сталкиваются с проблемами, а потом их преодолевают, нужно только поддержать.

"Но если мне руководитель отрасли Игорь Комаров рассказывает, что из четырёх сбоев - пусков на Куру – два из-за непогоды, а два из-за того, что агрегат какой-то, гироскоп, оказался в ненадлежащем состоянии, возникает вопрос – вы знаете, даже не нужно быть большим специалистом в такой сложной отрасли, как ракетная, чтобы задаться вопросом: его что – не могли доставить в нужной кондиции или не могли проверить перед тем, как монтировать. Это что такое? Это что, разве сложные математические расчёты? На мой взгляд, это связано с разгильдяйством и с недостаточным контролем над всеми элементарными, но такими важными в данной отрасли процессами", - сказал Путин.

Он заявил, что намерен скорректировать свои планы для того, чтобы присутствовать во время пуска.

Как сообщал УНИАН, первый запуск с космодрома "Восточный" должны были выполнить 27 апреля в 05:01 (мск). Трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Волга" должна была вывести на орбиту космический аппарат "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

За полторы минуты до старта запуск перенесли. Это объяснили техническими проблемами. Сбой зафиксировала автоматическая система: оказался поврежден прибор, который отвечает за включение и выключение двигателей, отделение ступеней и направление полета. По предварительной информации, запуск ракеты планируют провести 28 апреля.