Нагорный Карабах: стороны конфликта заявили об обстреле своих позиций

Так, сначала Министерство обороны Азербайджана заявило, что в зоне конфликта армянские вооруженные формирования нанесли удары с применением реактивных систем залпового огня "Град" по азербайджанских населенных пунктах, сообщает DW.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли "адекватные удары по военным объектам противника", сообщили в министерстве, возложив всю ответственность за то, что произошло, на военно-политическое руководство Армении.

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В свою очередь, в пресс-службе оборонного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что ночью азербайджанские вооруженные силы более 80 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты, в том числе и с "Градов". В результате обстрела погибли двое военнослужащих "НКС".

В Минобороны Армении также сообщили, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник 15 раз нарушили режим перемирия на границе с республикой.