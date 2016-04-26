"Киберхалифат": Сторонники ИГИЛ заявили о краже данных сотрудников Госдепа США

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Представители группировки, известной как «Киберхалифат», опубликовали несколько скриншотов в подтверждение взлома. Они также заявили о намерении «сокрушить» США и обратили внимание, что американские власти не могут остановить хакерские атаки. В Госдепе пока не прокомментировали утечку данных.

На прошлой неделе сторонники исламистов дважды заявляли о краже личных данных. Хакеры утверждали, что им удалось получить доступ к сведениям о 18 тысячах работников саудовской сферы безопасности, а также 3500 жителях Нью-Йорка.

Накануне президент США Барак Обама прибыл в Германию для встречи с лидерами ФРГ, Франции, Великобритании и Италии. Выступая в Гановере, он призвал союзников активизировать борьбу с исламистами. «Нам необходимо убедиться, что наши силы способны к взаимодействию, и инвестировать в новые возможности, такие как кибербезопаность и ПРО», - сказал президент США.

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В начале апреля министр обороны США Эштон Картер официально заявил, что поручил киберкомандованию Пентагона атаковать исламистов. По его словам, это «первое задание военного времени» для структуры, которая была создана в 2009 году. Подразделение должно мешать руководству ИГ командовать силами, планировать операции, а также подорвать финансовую систему боевиков.​