В Турции освободили задержанную за критику Эрдогана голландскую журналистку
Задержанную в Турции за критику президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана нидерландскую журналистку турецкого происхождения Эбру Умар освободили под подписку о невыезде.
Как передает РБК, она провела в полицейском участке 16 часов. Ее освободили под подписку о невыезде, обязав дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.
Ранее журналистка написала колонку в газете Metro, где резко раскритиковала действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии отдельные отрывки из статьи она распространяла в Twitter.
today I spent till around 16hrs at the court house. verdict being: free to go home, have to report twice weekly at the police station.— Ebru Umar (@umarebru) 24 квітня 2016 р.
В статье говорится среди прочего и о документе, в котором турецкое консульство в Роттердаме призывает нидерландских турок сообщать о любом оскорблении главы Турции Эрдогана в нидерландских социальных сетях.
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Как сообщал УНИАН, 22 апреля суд в Стамбуле освободил четырех турецких академиков, которых отправили в тюрьму по обвинению в распространении террористической пропаганды. Турецкие власти задержали ученых в марте, после того, как они публично зачитали декларацию с призывом к завершению операции и обеспечению урегулирования конфликта с курдами на юго-востоке страны. Всего петицию подписали более чем 2000 ученых. Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тем, кто подписал петицию, придется заплатить определенную цену за их "измену".