В Турции освободили задержанную за критику Эрдогана голландскую журналистку

12:20, 25 апреля 2016
Мир
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Задержанную в Турции за критику президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана нидерландскую журналистку турецкого происхождения Эбру Умар освободили под подписку о невыезде.

Полиция задержала журналистку за критику в адрес Эрдогана / Фото nrc.nl

Как передает РБК, она провела в полицейском участке 16 часов. Ее освободили под подписку о невыезде, обязав дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Ранее журналистка написала колонку в газете Metro, где резко раскритиковала действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии отдельные отрывки из статьи она распространяла в Twitter.

В статье говорится среди прочего и о документе, в котором турецкое консульство в Роттердаме призывает нидерландских турок сообщать о любом оскорблении главы Турции Эрдогана в нидерландских социальных сетях.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля суд в Стамбуле освободил четырех турецких академиков, которых отправили в тюрьму по обвинению в распространении террористической пропаганды. Турецкие власти задержали ученых в марте, после того, как они публично зачитали декларацию с призывом к завершению операции и обеспечению урегулирования конфликта с курдами на юго-востоке страны. Всего петицию подписали более чем 2000 ученых. Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тем, кто подписал петицию, придется заплатить определенную цену за их "измену".

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