Стамбульский суд освободил 4 академиков, обвиняемых в пропаганде терроризма

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой CNNTurk.

Турецкие власти задержали ученых в марте, после того, как они публично зачитали декларацию с призывом к завершению операции и обеспечению урегулирования ситуации на юго-востоке страны, населенном преимущественно курдами.

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Всего петицию подписали более чем 2000 ученых. Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тем, кто подписал петицию, придется заплатить определенную цену за их "измену".

Ранее сообщалось, что Высший апелляционный суд Турции отменил обвинительные приговоры 275 человек, включая высокопоставленных офицеров, обвиненных в подготовке государственного переворота.