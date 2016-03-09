Букингемский дворец опроверг сообщение о поддержке Елизаветой ІІ выхода Британии из ЕС

Представитель королевы заявил, что она придерживается политического нейтралитета, сообщает newsru.com по информации Reuters.

Ранее на первой полосе The Sun вышел материал под заголовком "Королева поддерживает Brexit" со ссылкой на неназванный источник. По данным источника, Елизавета как минимум дважды за последние 10 лет ясно давала понять, что она против членства Великобритании в ЕС.

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В свою очередь представитель королевы в письменном ответе на публикацию заявил, что королева остается политически нейтральной - как было всегда на протяжении 63 лет правления.

"Мы не будем комментировать ложные утверждения, взятые из анонимных источников. Народ Великобритании должен сам решить это на референдуме", - говорится в заявлении пресс-службы дворца.

Напомним, референдум о дальнейшей судьбе Великобритании в Евросоюзе состоится 23 июня. Опросы общественного мнения показывают, что мнения избирателей разделились. Как отмечает Reuters, даже намек на то, что королева поддерживает выход из ЕС, может негативно сказаться на усилиях тех, кто стремится удержать страну в Евросоюзе.