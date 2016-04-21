Обама 25 апреля во время визита в Германию обсудит с лидерами ЕС ситуацию в Украине

Об этом сообщили в Белом Доме через посольство США в Украине.

В заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джоша Эрнеста сказано, что в рамках ранее объявленного визита Обамы в Ганновера, президент Соединенных Штатов встретится с лидерами Франции, Италии и Великобритании. Председательствовать на встрече будет глава немецкого правительства Ангела Меркель.

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Обама планирует обсудить с указанными европейскими партнерами совместные контртеррористические меры и необходимость более эффективного обмена информацией между США, ФРГ, Францией, Британией и Италией в Европе.

"Лидеры обсудят ряд других вопросов, включая кампанию против ИГИЛ, миграцию, Сирию, Украину и Ливию", - сказано в сообщении.

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Они также обсудят дополнительные меры, которые должны принять союзники НАТО для ответа относительно вызовов на восточном и южном рубеже Альянса.

В то же время, они обсудят совместные усилия по продвижению переговоров по соглашению трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).