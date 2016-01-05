The Telegraph: Топ-10 рисков для мира в 2016 году: проблемное Трансатлантическое партнерство – риск номер один

Об этом сообщает Питер Фостер в статье "Топ-10 рисков для мира в 2016 году: проблемное Трансатлантическое партнерство – риск номер один", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Крах Трансатлантического альянса является самым большим риском, с которым может столкнуться мир в 2016 году, это приведет к году беспрецедентной глобальной нестабильности, - так говорит один из ведущих мировых экспертов по вопросам внешней политики.

Сочетание раскола в Европе и ослабления американского глобального лидерства делает Трансатлантический альянс "более слабым и менее актуальным, чем когда бы то ни было со времен плана Маршалла", - сказал Ян Бреммер из Eurasia Group, ведущей консалтинговой компании по оценке рисков.

В 2015 году Великобритания поспешила поддержать Китай, несмотря на серьезные опасения Вашингтона. Шаткость партнерства США-ЕС демонстрирует, насколько в настоящее время опасно "близки к краху" отношения, которые были фундаментальной основой глобальной безопасности последние 75 лет.

В понедельник, объявляя свой ожидаемый ежегодный список рисков, г-н Бреммер предупредил, что этот геополитический прогноз более мрачный и тревожный, чем любой из тех, которые он выпускал последние 15 лет.

Он добавил, что Европа уже ослаблена идеологическими разногласиями по поводу того, следует ли континенту закрыться ото всех и объективно смотреть на внешний мир. Но она продолжит нести бремя усугубляющейся войны на Ближнем Востоке.

В регионе шесть несостоявшихся государств и, по словам г-на Бреммера, кризис будет только ухудшаться из-за "пангимунизации" американской внешней политики: то есть, полной пустых стремлений с мало согласованной политикой для их реализации.

Подъем ИГИЛ, рост влияния Китая, давление на Саудовскую Аравию, политическая нестабильность в Бразилии и Турции и активизация "технологов" - как хакеров, так и более политически активных корпораций из Силиконовой долины - дополняют список рисков.

Для Британии, "брексит" также обозначен как "значительный риск", с шансом один к трём, что Великобритании оставит ЕС. Но г-н Бреммер считает, что почти наверняка, даже если Кэмерон выиграет референдум, опасения по поводу "брексита" "будут в центре внимания в течение нескольких месяцев и всколыхнут рынки".

Он был очень резок, когда предупреждал о том, что Джордж Осборн, канцлер, "пошел на уступки" китайцам, которые в любом случае предпочли сотрудничать с более надежной Германией.

"Это был очень необдуманный ход", - сказал он.

Что касается вопросов, о которых мир мог бы не беспокоиться, г-н Бреммер заявил, что опасения по поводу резкого экономического спада в Китае или Дональда Трампа в Белом доме – это "фальшивки" в 2016 году. Он утверждает, что китайская финансовая мощь и здравый смысл не позволят произойти ни тому, ни другому.

Eurasia Group представила список топ-10 рисков 2016 года для стабильности глобальных инвесторов.

1. Крах Альянса

Трансатлантическое партнерство было наиболее важным союзом в мире почти 70 лет, но теперь оно ослабевает, и становится менее актуальным, чем в любое другое время в течение многих десятилетий. Альянс больше не играет важную роль в решении приоритетных задач Европы. Вмешательство России в Украине и конфликт в Сирии продемонстрируют разногласия США и Европы. Когда разойдутся американские и европейские пути, больше не будет международных пожарных – и конфликты, особенно на Ближнем Востоке, продолжат кипеть.

2. Закрытая Европа

В 2016 году, раскол в Европе достигнет критической точки, когда возникнет ключевой конфликт между Открытой и Закрытой Европой. Комбинация неравенства, беженцев, терроризма и политическое давление широкой общественности станет беспрецедентным вызовом для принципов, на которых была основана новая Европа. Открытые границы Европы столкнутся с определенным давлением. Риск "брексита" недооценивают. В 2016 году экономика Европы удержится, но ее более широкое значение и социальная структура не смогут сохраниться.

3. Влияние Китая

Никогда страна со скромным уровнем экономического и политического развития, как в Китае, не оказывала такого мощного глобального влияния. Сегодня Китай является единственной страной такого масштаба с глобальной экономической стратегией. В 2016 году признание того, что Китай является одновременно самой важной и самой неопределенной движущей силой глобальных результатов, все больше будет беспокоить других международных игроков, которые к этому не готовы, не понимают или не согласны с китайскими приоритетами, и не будут знать, как реагировать на это.

4. ИГИЛ и "друзья"

"Исламское государство" является самой мощной террористической организацией в мире, она привлекает последователей и подражателей от Нигерии до Филиппин, и международная реакция на ее подъем недостаточная, неправильная, и преследует разные цели. В 2016 году окажется, что эту проблему нельзя решить, и ИГИЛ (и другие террористические организации) воспользуется этим. Наиболее уязвимыми государствами останутся Франция, Россия, Турция, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты (поскольку у ИГИЛ есть явные причины нападать на них) и Ирак, Ливан, Иордания, Египет, и вся Европа (потому что там проживает наибольшее количество неинтегрированных мусульман-суннитов).

5. Саудовская Аравия

В этом году Саудовское королевство столкнется с растущим риском дестабилизирующих разногласий внутри королевской семьи. Изолированный статус заставит Саудовскую Аравию действовать более агрессивно на Ближнем Востоке. Растет угроза раздора внутри королевской семьи, вполне реальным теперь стал и сценарий открытого конфликта, невообразимого до восхождения на престол короля Салмана в январе 2015 года. Основная причина внешнеполитического беспокойства Саудовской Аравии – это Иран, который скоро освободится от санкций.

6. Активизация технологов

Многие очень влиятельные негосударственные субъекты из мира технологий вступают в сферу политики с беспрецедентной уверенностью. Таких технологов с политическими амбициями много, они очень разные – от корпораций Силиконовой долины до хакерских групп и технологов-филантропов на пенсии. Политический рост этих игроков вызовет сопротивление со стороны правительств и граждан, что станет причиной нестабильности политики и рынка.

7. Непредсказуемые лидеры

Необычно широкая группа лидеров, известных своим непредсказуемым поведением, в этом году сделает международную политику исключительно нестабильной. Владимир Путин в России и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции – лидеры непокорной "группы", в которую входит также вице-кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и - в меньшей, но все же важной, степени, - Петр Порошенко в Украине. Эти непредсказуемые лидеры вошли в наш список 2016 года, потому что их действия пересекаются и создают конфликты. Один сильный, неуправляемый лидер сулит неприятности; вчетвером они предвещают нестабильность с крупными международными последствиями.

8. Бразилия

Президент Дилма Руссефф борется за свое политическое выживание. Политический и экономический кризис в стране ухудшится в 2016 году. Вопреки надеждам экспертов и многих игроков рынка, борьба за импичмент Руссефф вряд ли поможет выбраться из текущего политического тупика. Если президент выстоит, ее правительство не получит политической поддержки, необходимой для продвижения экономических реформ, без которых невозможно будет справиться с растущим дефицитом бюджета страны. Если Руссефф свергнут, администрация во главе с вице-президентом Мишелем Темером все равно не сможет достичь успеха.

9. Недостаточно выборов

Развивающиеся рынки прошли исторический цикл национальных выборов в 2014-2015 годах, но в этом году у избирателей стран с развивающимися рынками относительно мало возможностей быть услышанными на выборах. Когда замедление темпов экономического роста и стагнация стандартов уровня жизни вызовет народное недовольство, пострадает правительство и стабильность. Исторически сложилось так, что рынки были менее нестабильными в годы без выборов, но на этот раз будет иначе. Масштабный рост доходов, которым пользовалось большинство развивающихся стран в течение последних 10 лет, повысил народные ожидания и создал условия для горького разочарования.

10. Турция

После решающей победы для своей партии ПСР в конце 2015 года, президент Эрдоган теперь попытается заменить парламентскую систему страны президентской. Он вряд ли достигнет своей цели в 2016 году, но его агрессивная предвыборная кампания и дальше будет вредить и без того пострадавшему турецкому бизнесу и инвестиционному климату. В вопросе безопасности, мало шансов, что насилие в отношении РПК скоро закончится. США постоянно оказывают давление на Анкару, чтобы она боролась с "Исламским государством", но это даст лишь скромные результаты и одновременно сделает Турцию более уязвимой для новых атак ИГИЛ.