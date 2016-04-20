В РФ рассказали о трех этапах формирования Росгвардии

"Нам в кратчайшие сроки нужно провести масштабную работу по преобразованию Внутренних войск и ряда структурных подразделений органов внутренних дел в войска Национальной гвардии", - цитирует ТАСС главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Виктора Золотова.

Отмечается, что военнослужащие Внутренних войск МВД России в полном составе переведены в Нацгвардию на первом этапе формирования.

"На первом этапе в Национальную гвардию в полном составе перешли Внутренние войска. Кроме них, в новую структуру предстоит включить органы и подразделения МВД России в соответствии с указом президента РФ", - сказал он.

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По его словам, на втором - будет детально разработана организационно- штатная структура войск, упорядочены руководящие документы, а всем должностным лица от заместителей главнокомандующего до каждого военнослужащего и сотрудника определят конкретные задачи.

Согласно сообщению, в ходе третьего этапа, по его словам, предстоит завершить все организационные мероприятия по созданию Федеральной службы национальной гвардии России и приступить к выполнению задач, возложенных на новое ведомство президентским указом, в полном объеме.

"Обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и охрана важных государственных объектов - это функции, которые всегда выполняли Внутренние войска. Сейчас они продолжают их выполнять, но уже в составе новой Службы", - сказал главнокомандующий Росгвардией.

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. "Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.