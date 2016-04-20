Американский эксперт прокомментировал возможное снятие санкций ЕС против России

Об этом заявил бывший президент Freedom House Дэвид Крамер, передает ЛІГА.net.

"Это будет трудный бой, так как есть страны, которые не хотят, чтобы срок действия санкций был продолжен. Надо учитывать и фактор результатов голландского референдума. Поэтому Украина не должна принимать ничего как само собой разумеющейся факт", - считает Крамер.

По его словам, Украина должна подготовиться и постоянно отстаивать позицию о том, что снятие санкций будет катастрофой.

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"Я считаю, что снятие ЕС санкций против РФ будет катастрофой. Так что украинцам придется очень сложно в этом вопросе", - подчеркнул Крамер.

При этом он считает, что санкций против РФ явно недостаточно, ведь необходимо предотвратить дальнейшие агрессивные шаги России. "Проблема в том, что санкции не могут просто поддерживаться на нынешнем уровне. Мы должны постоянно усиливать санкции, если поведение России не изменится", - отметил Крамер.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что из-за невыполнения Минских соглашений Европейский Союз должен продолжить действие санкций против России.