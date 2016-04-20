"Панамский скандал": в США открыли уголовное дело

Минюст США открыл уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования "панамского архива". Об этом сообщил прокурор Южного округ Нью- Йорк Прит Бхарара, пишет Guardian.

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По словам прокурора, он открыл "уголовное производство, связанное с данными "панамского архива".

Он также обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.

О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.

В "панамских документах" были данные о почти 200 гражданах США.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международныq пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.