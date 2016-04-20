Количество жертв землетрясения в Эквадоре перевалило за полтысячи, среди них 11 иностранцев
07:47, 20 апреля 2016Мир
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По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 в Эквадоре стали 507 человек, 11 из них - граждане других государств.
Жертвами разрушительного землетрясения стали уже полтысячи человек / USGS
В частности, погибшие являлись гражданами Колумбии, Кубы, Доминиканской Республики и Великобритании, передает Росбалт. Такая информация размещена на сайте прокуратуры страны.
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Наибольшее число погибших зафиксировано в Манте, Портовьехо и Педерналисе.
Ранее у берегов Эквадора в том же регионе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,5.
Возросло количество жертв землетрясения в Эквадоре
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