Количество жертв землетрясения в Эквадоре перевалило за полтысячи, среди них 11 иностранцев

В частности, погибшие являлись гражданами Колумбии, Кубы, Доминиканской Республики и Великобритании, передает Росбалт. Такая информация размещена на сайте прокуратуры страны.

Читайте такжеЧисло жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 480 человек

Наибольшее число погибших зафиксировано в Манте, Портовьехо и Педерналисе.

Ранее у берегов Эквадора в том же регионе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,5.