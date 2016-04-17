Мощное землетрясение в Эквадоре: известно о 77 погибших и 600 пострадавших (фото, видео)

На северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора вечером в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку города Гуайякил и нанес значительный ущерб. Об этом пишет Reuters.

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Местные власти призвали население покинуть прибрежные районы – есть угроза цунами.

Изначально сообщалось о 28 погибших, а данных о раненых не было. "По предварительной информации, 16 человек погибли в Портовьехо, 10 – в Манта и еще двое – в провинции Гуайяс. Мы продолжаем получать сообщения", - заявил вице-президиент страны Джордж Глас в телевизионном обращении.

В настоящее время появилась информация о том, что жертвами стихии стали 77 человек, еще 600 получили ранения.



В соцсетях очевидцы публикуют снимки разрушенного моста в Гуайякиле и диспетчерской башни аэропорта в Манте.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8 вечера по местному времени, находился неподалеку города Гуайякил на глубине около 12,4 км.

That was the control tower Airport #Manta after earthquake in Ecuador pic.twitter.com/OzcUHnumvO — Airplane Pictures ✈️ (@iLove_Aviation) 17 квітня 2016 р.

В столице страны проблемы с телефонной связью.

Тихоокеанский Центр предупреждения цунами прогнозирует волны, достигающие от 0,3 до 1 метра выше уровня прилива, которые возможны в некоторых прибрежных районах Эквадора.

Соседнее государство Перу также объявило предупреждения о цунами на севере страны.