Мощное землетрясение в Эквадоре: известно о 77 погибших и 600 пострадавших (фото, видео)

06:50, 17 апреля 2016
Мир
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Подземные толчки вызвали значительные разрушения, объявлено чрезвычайное положение.

Marcelo Del Pozo.

На северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора вечером в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку города Гуайякил и нанес значительный ущерб. Об этом пишет Reuters.

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Местные власти призвали население покинуть прибрежные районы – есть угроза цунами.

Изначально сообщалось о 28 погибших, а данных о раненых не было. "По предварительной информации, 16 человек погибли в Портовьехо, 10 – в Манта и еще двое – в провинции Гуайяс. Мы продолжаем получать сообщения", - заявил вице-президиент страны Джордж Глас в телевизионном обращении.

В настоящее время появилась информация о том, что жертвами стихии стали 77 человек, еще 600 получили ранения.

USGS


В соцсетях очевидцы публикуют снимки разрушенного моста в Гуайякиле и диспетчерской башни аэропорта в Манте.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8 вечера по местному времени, находился неподалеку города Гуайякил на глубине около 12,4 км.

В столице страны проблемы с телефонной связью.

Тихоокеанский Центр предупреждения цунами прогнозирует волны, достигающие от 0,3 до 1 метра выше уровня прилива, которые возможны в некоторых прибрежных районах Эквадора.

Соседнее государство Перу также объявило предупреждения о цунами на севере страны.

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