США допускают введение новых санкций против Ирана

06:19, 19 апреля 2016
Мир
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Соединенные Штаты допускают возможность введения новых санкций из-за поставки в Иран российских зенитно-ракетных систем С-300.

diplomat.so

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает 112 Украина.

"У меня сейчас нет сообщений о конкретных решениях относительно односторонних действий или санкций в отношении этого (поставки С-300 Тегерану - ред.)", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это привести к новым санкциям, Кирби отметил: "Может, но сейчас я не могу говорить о том, что они будут".

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Кирби напомнил, что США неоднократно возражали против поставки Ирану С-300.

Ранее УНИАН сообщал, что Москва начала поставлять Тегерану ракетные комплексы С-300.

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