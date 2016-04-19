США допускают введение новых санкций против Ирана
06:19, 19 апреля 2016Мир
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Соединенные Штаты допускают возможность введения новых санкций из-за поставки в Иран российских зенитно-ракетных систем С-300.
США допускают введение новых санкций против Ирана / diplomat.so
Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает 112 Украина.
"У меня сейчас нет сообщений о конкретных решениях относительно односторонних действий или санкций в отношении этого (поставки С-300 Тегерану - ред.)", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это привести к новым санкциям, Кирби отметил: "Может, но сейчас я не могу говорить о том, что они будут".
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Кирби напомнил, что США неоднократно возражали против поставки Ирану С-300.
Ранее УНИАН сообщал, что Москва начала поставлять Тегерану ракетные комплексы С-300.
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