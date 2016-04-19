США допускают введение новых санкций против Ирана

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает 112 Украина.

"У меня сейчас нет сообщений о конкретных решениях относительно односторонних действий или санкций в отношении этого (поставки С-300 Тегерану - ред.)", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это привести к новым санкциям, Кирби отметил: "Может, но сейчас я не могу говорить о том, что они будут".

Читайте такжеИран показал приобретенные у России С-300 - СМИ

Кирби напомнил, что США неоднократно возражали против поставки Ирану С-300.

Ранее УНИАН сообщал, что Москва начала поставлять Тегерану ракетные комплексы С-300.