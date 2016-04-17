В Сирии появились первые данные о явке во время парламентских выборов

На выборах в Народный Совет Сирии проголосовали более половины внесенных в списки граждан. Об этом сообщил председатель Высшего судебного комитета по выборам, передает "ТАСС".

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Согласно представленным результатам, явка избирателей составила 57,5% от числа внесенных в списки для голосования граждан (почти 8,8 млн. человек).

"Сирийцы проявили высокую национальную сознательность и верность конституционному долгу", - подчеркнули в избиркоме.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в охваченной войной Сирии начались утром в среду, 13 апреля. На 250 мест в парламенте страны претендовали более чем 3500 кандидатов из всех сирийских провинций.

Как известно, указ о проведении президент страны Башар Асад издал 22 февраля. Он сделал это спустя несколько часов после того, как было объявлено о соглашении между Россией и США о прекращении огня в Сирии.

Напомним, вскоре Асад заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/world/1318548-v-sirii-golosovanie-na-parlamentskih-vyiborah-prodlili-do-polunochi.html

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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3212080