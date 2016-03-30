Асад выступил против федерализации Сирии
16:21, 30 марта 2016Мир
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Башар Асад выступил против федерализации Сирии, потому что страна слишком маленькая.
REUTERS
Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
«С точки зрения географии Сирия очень маленькая страна, чтобы в ней была федерализация. Она, возможно, меньше, чем большинство республик России», - сказал он.
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По его словам, для федерации «необходимо присутствие составляющих общества, которые, возможно, не смогут ужиться друг с другом».
«Этого в истории Сирии не было, а это основной принцип. Я не думаю, что Сирия готова к федерализации, нет естественных факторов для того, чтобы она была возможна», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ключевые участники процесса межсирийского урегулирования раздумывают над возможностью применения в Сирии федеративного устройства, которое будет поддерживать целостность страны, в то же время предоставляя широкую автономию региональным властям.
17 марта Курды официально объявили о создании федерального региона на севере Сирии.
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