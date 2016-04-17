США призвали Кремль остановить наступление Асада на Алеппо - Bloomberg

США призывают Россию помочь остановить наступление армии Асада на Алеппо, один из наиболее густонаселенных городов Сирии. Оно ставит под угрозу перемирие, которое длится уже практически 7 недель. Об этом со ссылкой на собственные источники в Госдепе пишет Bloomberg.

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По словам собеседника издания, администрация президента Обамы высказала серьезную обеспокоенность России, которая ранее взяла на себя обязательство не участвовать в операциях против группировок, поддерживающих режим прекращения огня. В свою очередь Кремль, как сообщает издание, согласился использовать свое влияние и остановить наступление войск Асада.

Ранее на этой неделе в Кремле утверждали, что их контингент в Сирии занимается исключительно наблюдением за режимом перемирия и не участвует ни в каких военных операциях, в том числе – в Алеппо.

При этом в оппозиционной режиму Асада "Армии ислама", также соблюдающей режим прекращения огня, заявляют, что оппозиционные силы сейчас попали под атаку с трех сторон: правительственных войск при поддержке РФ, ИГИЛ и курдских группировок.

Госсекретарь США Джон Керри в пятницу заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о крайней необходимости того, чтобы "Асад прекратил попытки нарушить перемирие", рассказал официальный представитель Госдепа Джон Кирби.

Напомним, Сирийская армия при поддержке "Хезболлы" и российской авиации начала наступление на Алеппо в конце недели. Перед этим сообщалось, что силы Асада и ВКС РФ готовят совместную операцию по освобождению Алеппо.

"Мы вместе с нашими российскими партнерами готовимся к операции по освобождению Алеппо и блокированию всех незаконных вооруженных формирований, которые не присоединились или нарушили соглашение о перемирии", - сказал премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки.

Женевские переговоры по ситуации в Сирии, которые в ООН считают "крайне важными", были омрачены новым всплеском насилия. За пять лет сирийского конфликта его жертвами стали более 250 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, став причиной крупнейшего кризиса мигрантов со времен Второй мировой войны.