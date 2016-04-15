Войска Асада начали наступление на Алеппо

Этот город расположен в 355 км от Дамаска, передает Press TV.

Отмечается, что в основном бои идут к северу от Алеппо.

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Напомним, силы Асада и ВКС РФ готовят совместную операцию по освобождению Алеппо. "Мы вместе с нашими российскими партнерами готовимся к операции по освобождению Алеппо и блокированию всех незаконных вооруженных формирований, которые не присоединились или нарушили соглашение о перемирии", - сказал премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки.