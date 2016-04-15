Войска Асада начали наступление на Алеппо
08:14, 15 апреля 2016Мир
3863 0
Сирийская армия при поддержке "Хезболлы" и российской авиации начала наступление на Алеппо.
REUTERS
Этот город расположен в 355 км от Дамаска, передает Press TV.
Отмечается, что в основном бои идут к северу от Алеппо.
Читайте такжеПод сирийским Алеппо сбили военный самолет – правозащитники
Напомним, силы Асада и ВКС РФ готовят совместную операцию по освобождению Алеппо. "Мы вместе с нашими российскими партнерами готовимся к операции по освобождению Алеппо и блокированию всех незаконных вооруженных формирований, которые не присоединились или нарушили соглашение о перемирии", - сказал премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter