У Дуды выступили против изоляции России, однако санкции должны сохраниться

Об этом заявил министр Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает "Польское радио".

"Мы против изоляции России, но это не значит, что мы сторонники отмены санкций", – сказал он.

Чиновник, который отвечает за внешнее направление деятельности президента Анджея Дуды, в частности прокомментировал запланированную встречу Совета НАТО – Россия, которая должна состояться на уровне послов 20 апреля в Брюсселе.

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Щерский подчеркнул, что польская сторона согласилась на проведение заседания совета при условии, что главной темой встречи будет вопрос Украины.

"Мы хотим продолжения санкций, ведь это – легальный юридический инструмент реагирования на нарушения международного права. В то же время мы говорим, что политическая изоляция России не является нашей целью", – заявил президентский министр.

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По словам Щерского, проведение заседания Совета Россия–НАТО не означает возврата к нормальным отношениям между Альянсом и Москвой, то есть таких, которые царили до российской агрессией против Украины.

"Речь идет о том, чтобы восстановить канал общения, чтобы российская сторона получила от НАТО четкий ответ, что Альянс будет заботиться о безопасности своего ближайшего окружения. НАТО обязан выразить российским партнерам, что мир в Украине – это элемент заинтересованности самого Альянса", – подчеркнул чиновник.