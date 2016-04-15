В РФ предложили снимать отпечатки у граждан ЕС и США при въезде
10:32, 15 апреля 2016Мир
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Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом РФ Елена Сутормина обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой инициировать введение процедуры дактилоскопии для въезжающих в Россию жителей стран Евросоюза и США.
Сутормина сослалась на ситуацию в Евросоюзе / Фото : ngs24.ru
Об этом сообщает «Известия».
Сутормина сослалась на ситуацию в Евросоюзе, заявив, что «вместе с мирными жителями, которые в буквальном смысле бегут от войны, в ЕС проникают боевики и профессиональные вербовщики.
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«Не исключено, что различные силы в будущем попытаются внедрить в Россию своих агентов именно с территории ЕС», - пояснила она.
Кроме того, Сутормина напомнила о том, что США и ЕС уже ввели процедуру дактилоскопии при получении своих виз.
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