В РФ предложили снимать отпечатки у граждан ЕС и США при въезде

10:32, 15 апреля 2016
Мир
850 0

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом РФ Елена Сутормина обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой инициировать введение процедуры дактилоскопии для въезжающих в Россию жителей стран Евросоюза и США. 

Отпечатки / Фото : ngs24.ru

Об этом сообщает «Известия».

Сутормина сослалась на ситуацию в Евросоюзе, заявив, что «вместе с мирными жителями, которые в буквальном смысле бегут от войны, в ЕС проникают боевики и профессиональные вербовщики.

Читайте такжеРоссия скоро попросится в друзья к Украине

«Не исключено, что различные силы в будущем попытаются внедрить в Россию своих агентов именно с территории ЕС», - пояснила она.

Кроме того, Сутормина напомнила о том, что США и ЕС уже ввели процедуру дактилоскопии при получении своих виз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter