В РФ предложили снимать отпечатки у граждан ЕС и США при въезде

Об этом сообщает «Известия».

Сутормина сослалась на ситуацию в Евросоюзе, заявив, что «вместе с мирными жителями, которые в буквальном смысле бегут от войны, в ЕС проникают боевики и профессиональные вербовщики.

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«Не исключено, что различные силы в будущем попытаются внедрить в Россию своих агентов именно с территории ЕС», - пояснила она.

Кроме того, Сутормина напомнила о том, что США и ЕС уже ввели процедуру дактилоскопии при получении своих виз.