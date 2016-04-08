В Минюсте прокомментировали возможное возвращение украинских политзаключенных из России

Замглавы Минюста Сергей Петухов подтвердил, что процедура возврата украинских политзаключенных с РФ начата, но долговременная, передает ТСН.

"Они запустили нормальную процедуру рассмотрения ситуации. И потом, когда они соберут все документы, мы от них получим уже ответ. То есть это не означает, что в понедельник или завтра, или через час их вертолетом привезут сюда. Это длительная процедура", - отметил Петухов.

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Он отметил, что даже если россияне и ускорят процедуру, то она может занять около полугода.

"Процедура имеет несколько этапов, в которых принимают участие непосредственно колония в РФ, суд в Украине, происходит переписка между Министерствами юстиции двух стран. Поэтому она может занимать где-то полгода, может больше. Может пройти и меньше времени, если все будут этим заниматься", - добавил замглавы Минюста.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции Российской Федерации поручило Федеральной службе исполнения наказаний подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

В то же время в Минюсте подчеркивают, что окончательное решение будет принято федеральными судами России.