Затраты на восстановление Сирии могут составить более 150 миллиардов долларов - Всемирный банк

Об этом заявил глава Всемирного банка Джим Ен Ким, передает Deutsche Welle. По его словам, сирийские беженцы вряд ли вернутся домой, если не будут отстроены школы, дома и больницы.

Однако при этом Ен Ким отметил, что низкие цены на нефть затрудняют восстановление Сирии, поскольку традиционные доноры - страны Ближнего Востока - имеют уменьшены поступления по этой критически важной для них статьей бюджета.

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"Я очень обеспокоен тем, что не будет той помощи, которую можно было бы ожидать во времена нефти по 100 долларов за баррель", - сказал Йон Ким. - Обычно мощная поддержка поступала от соседей по региону - нефтедобывающих государств, но они сами сейчас столкнулись с бюджетным дефицитом".