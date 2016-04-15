Затраты на восстановление Сирии могут составить более 150 миллиардов долларов - Всемирный банк
Затраты на восстановление Сирии после войны могут составить от 150 до 180 миллиардов долларов.
Об этом заявил глава Всемирного банка Джим Ен Ким, передает Deutsche Welle. По его словам, сирийские беженцы вряд ли вернутся домой, если не будут отстроены школы, дома и больницы.
Однако при этом Ен Ким отметил, что низкие цены на нефть затрудняют восстановление Сирии, поскольку традиционные доноры - страны Ближнего Востока - имеют уменьшены поступления по этой критически важной для них статьей бюджета.
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"Я очень обеспокоен тем, что не будет той помощи, которую можно было бы ожидать во времена нефти по 100 долларов за баррель", - сказал Йон Ким. - Обычно мощная поддержка поступала от соседей по региону - нефтедобывающих государств, но они сами сейчас столкнулись с бюджетным дефицитом".