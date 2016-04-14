Путин назвал Турцию дружественной страной

"Ту же Турцию мы считаем другом, а турецкий народ - дружеским народом. У нас есть проблемы с некоторыми политиками, чье поведение мы считаем неадекватным", – сказал президент, передает Би-би-си. Отвечая на другой вопрос, касающийся Турции, он также сказал, что сегодняшнее руководство этой страны "не столько борется с радикалами, сколько сотрудничает с ними".

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Президент РФ также выразил уверенность, что "реагировать на недружественные действия обязательно надо, а то сядут на шею".

При этом он не считает, что в результате Россия может оказаться в кольце врагов. По словам Путина, у России сохраняются добрые отношения с большинством стран мира. "Есть БРИКС, ШОС, хорошие отношения с соседями", – пояснил он.

Отношения России с Турцией обострились прошлой осенью на фоне уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика, задействованного в операции в Сирии. Пилоты бомбардировщика катапультировались, но одного из них убили огнем с земли.

Турецкая сторона утверждает, что самолет был сбит после того как вторгся в ее воздушное пространство и не ответил на требования его покинуть. Москва отрицает нарушение воздушного пространства Турции и заявляет, что никаких предупреждений пилотам не поступало.

На фоне конфликта Россия запретила продажу туристических путевок в Турцию, восстановила в одностороннем порядке визовый режим с ней, а также запретила ввоз ряда турецких продуктов и ввела еще некоторые санкции в отношении Турции и ее граждан.