Путин заявляет, что Россия не окажется во "враждебном кольце" Турции, Украины, Грузии и Молдовы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

"Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце, это абсолютно исключено, у нас очень добрые отношения с подавляющим большинством стран мира, я уже не говорю про такие эффективно работающие организации как ШОС, которая расширяется за счет великих держав, наше интеграционное экономическое объединение, это БРИКС", - сказал Путин, отвечая на вопрос, не оказывается ли Россия во враждебном кольце – Турции, Украины, Грузии и Молдовы.

Путин заявил, что считает Турцию "нашим другом, а турецкий народ дружественным нам народом, с которым мы будем выстраивать самые добрые добрососедские отношения".

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По его словам, у РФ есть проблемы с некоторыми политическими лидерами, "поведение которых неадекватно".

"Мы работаем спокойно, без всяких рывков и уверен, что такая линия реагирования на недружественные в отношении России действия – а реагировать обязательно надо иначе на шею сядут, и погонять будут. Такое уже в нашей новейшей истории было. Допустить обратное невозможно, и мы этого делать не будем, но при учете наших интересов мы будем развивать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе и с нашими соседями", - сказал Путин.