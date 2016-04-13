Посол объяснил, почему Турция не присоединилась к санкциям против России

Дипломат высказался по этому поводу во время экспертной дискуссии "Аудит внешней политики", организованной Институтом мировой политики, передает "ЕвроПравда".

По его словам, это – принципиальная позиция Анкары, которая касается не только российского вопроса.

"Если мы каждый раз будем вводить санкции в поддержку, когда другие страны вводят их против кого-то, то мы очень быстро осознаем, что оказались в окружении государств, против которых мы сами ввели санкции", - пояснил дипломат.

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Посол добавил, что, несмотря на неприсоединение к европейским санкциям против РФ, Турция поддерживает Украину в конфликте с Россией.

Он также отметил, что даже нынешний конфликт России с Турцией не заставил последнюю отказаться от политики неприсоединения к санкциям. "Даже после того, как Россия ввела против нас санкции, вы не ответили тем же. Наш выбор – нужно сохранять спокойствие", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Путин ввел санкции против Турции "в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ".

В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.